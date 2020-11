Covid, Coldiretti: agricoltura in Puglia resiliente alla crisi

E’ l’agricoltura il settore più resiliente alla crisi causata al Covid con l’aumento delle esportazioni dei prodotti agricoli e della pesca del 26,5% nei primi 6 mesi del 2020 rispetto all’anno precedente e una lieve crescita dell’occupazione, nonostante le prescrizioni per la sicurezza, i limiti alla movimentazione e i costi alle stelle per il welfare aziendale per le oltre 77mila imprese agricole che hanno bisogno di sostegno e liquidità per continuare a garantire le forniture alimentari alle famiglie pugliesi in piena pandemia. E’ quanto sostiene Coldiretti Puglia, sulla base dell’aggiornamento congiunturale di Banca d’Italia che fotografa un settore in evidente difficoltà ma che sta resistendo meglio di altri all’emergenza Coronavirus che perdura da ormai quasi 9 mesi.

“Stiamo vivendo una situazione emergenziale straordinaria sia sul fronte sanitario che economico con l’intera filiera alimentare impegnata in prima linea a garantire il cibo necessario alle famiglie pugliesi, uno sforzo importante anche di responsabilità che rende merito ad un sistema agricolo e agroalimentare che sta tenendo testa con fatica alla crisi”, dichiara il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.

Nel dettaglio le imprese agricole attive in agricoltura in Puglia a settembre 2020 sono 77.158 – aggiunge Coldiretti Puglia – con un lieve calo rispetto a dicembre 2019 dello 0,3%, mentre gli occupati sono aumentati del 2,3%, con i lavoratori nelle campagne pugliesi che hanno fatto ricorso a 934.000 ore di Cassa Integrazione in deroga, con una distribuzione delle indennità pari al 3,9% sul totale regionale. A conferma della buona tenuta della filiera in Puglia – insiste Coldiretti Puglia – crescono anche le esportazioni di alimentari e bevande del 7,9%.

La seconda ondata della pandemia ha causato il crollo delle attività di 20mila bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e 876 agriturismi in Puglia ha un effetto negativo a valanga sull’agroalimentare – denuncia Coldiretti Puglia – con una perdita di fatturato di oltre 680 milioni di euro per i mancati acquisti in cibi e bevande nel 2020, per cui è necessaria una robusta iniziazione di liquidità per fare in modo che aziende agricole, stalle e frantoi, cantine e le marinerie possano sopravvivere alle crisi.

“Una drastica riduzione dell’attività che pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi, formaggi di alta qualità e olio extravergine che trovano nel consumo fuori casa – insiste il presidente Muraglia – un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato. Le limitazioni alle attività di impresa devono prevedere un adeguato sostegno economico e iniezioni di liquidità per gli agriturismi e lungo tutta la filiera”, aggiunge Muraglia.

Giovani, filiere agricole, pesca e indigenti sono alcune importanti misure di interesse agricolo, fortemente volute dalla Coldiretti, entrate nel disegno di legge di bilancio 2021, bollinato e firmato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che deve affrontare l’iter parlamentare.

E’ previsto – sottolinea la Coldiretti – l’esonero contributivo per 24 mesi a favore dei giovani under 40 anni che si iscrivono nel corso del 2021 per la prima volta nella gestione previdenziale agricola come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Un altro intervento rilevante è la conferma anche per il 2021 dell’esonero Irpef dei redditi dominicale e agrario dichiarati da coltivatori diretti e Iap. Spazio poi – continua la Coldiretti – alle filiere con l’istituzione presso il Mipaaf di un Fondo con una dotazione di 150 milioni finalizzato al sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Per quanto riguarda la pesca – precisa la Coldiretti – viene riconosciuta per il 2021 l’indennità per il fermo obbligatorio e non obbligatorio.

Prorogato anche – sottolinea Coldiretti Puglia – il bonus verde relativo a interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Interessano il settore agricolo – continua la Coldiretti – anche lo stanziamento aggiuntivo di 40 milioni per il “Fondo indigenti”, istituito presso Agea per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio nazionale.

Coinvolge infine l’imprenditoria femminile agricola – conclude Coldiretti Puglia – il Fondo che conta su 20 milioni per il 2020 e 20 per il 2021 che punta a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile e massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Correlati

Commenta l'articolo: