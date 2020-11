BioTourS Project, il saluto dell’amministrazione Melucci all’iniziativa promossa da JDC

L’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli ha portato il saluto dell’amministrazione Melucci durante la videoconferenza di presentazione del BioTourS Project.

«L’incontro e il dialogo tra la cultura locale e quella dei popoli del Mediterraneo costituiscono un valore riconosciuto e vissuto – le parole dell’assessore -, che ha prodotto frutti evidenti di convivenza pacifica e collaborante, rispetto della reciproca identità, ricerca di un progetto condiviso di promozione umana, riscoperta della centralità del Mediterraneo e tutela dell’ambiente. Vorrei proprio soffermarmi su tale centralità del Mar Mediterraneo, perché ritengo improcrastinabile una rinnovata assunzione di protagonismo e di responsabilità da parte delle nostre genti perché questo mare non ha mai perduto la sua centralità. Grazie al lavoro di raccolta dati effettuato in mare dalla Jonian Dolphin Conservation, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia UNIBA e con il CNR-ISSIA di Bari, da marzo scorso a Taranto è stato avviato il percorso per l’istituzione della “Oasi Blu del Golfo di Taranto”. Il Golfo di Taranto rappresenta l’habitat ideale di diverse specie di cetacei e almeno quattro di queste si riproducono in questa porzione di mare. Buon lavoro a tutti i paesi del mediterraneo coinvolti in questo nuovo progetto per il mare nostrum».

Correlati

Commenta l'articolo: