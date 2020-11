Art. 9 del Cis, Confindustria plaude alle dichiarazioni del sottosegretario Turco

Coinvolgere il sistema imprenditoriale locale nelle scelte che si vanno ad operare sul territorio, fare in modo che il sistema produttivo e imprenditoriale di Taranto e della sua provincia diventi protagonista degli interventi programmati nell’ambito del Cis, dando così piena attuazione all’art 9 dello stesso Contratto. Da sempre, ovvero da quando la stessa Confindustria Taranto ha voluto fortemente l’inserimento del suddetto articolo all’interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto, è stata questa l’istanza portata avanti, su tutti i tavoli, locali e nazionali, dall’associazione di via Dario Lupo.

Ora finalmente, grazie all’impegno del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sen. Mario Turco, tale istanza prende corpo grazie alla proposta dello stesso sen. Turco di avviare un protocollo di intesa fra le stazioni appaltanti, la struttura tecnica del Cis e i sindacati, che preveda una premialità a favore delle imprese locali e per quelle che si impegnano ad assumere manodopera locale disoccupata o in mobilità.

“Una dichiarazione, quella di Turco – sottolinea il Presidente di Confindustria Antonio Marinaro – che accoglie le istanze più volte formulate da questa Associazione circa il posizionamento centrale del nostro sistema imprenditoriale nell’attuazione degli interventi che si andranno a mettere in campo in ambito Cis. Da sempre – prosegue Marinaro- l’obiettivo di Confindustria è stato quello di identificare strumenti ed azioni in grado di massimizzare il positivo impatto delle risorse programmate attraverso una piena partecipazione delle filiere territoriali interessate all’esecuzione delle diverse opere. Ed è lo stesso obiettivo sancito, proprio grazie a quell’art. 9 di cui siamo artefici, che prevede come le Amministrazioni responsabili dell’attuazione del Piano degli interventi, si debbano impegnare a introdurre modalità di coinvolgimento delle imprese residenti nella regione e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, agevolando la partecipazione alle procedure di affidamento per le micro, piccole e medie imprese attraverso apposite premialità”.

Il protocollo d’intesa di cui il sottosegretario Turco anticipa la realizzazione mirerebbe proprio ad applicare concretamente quanto contenuto nell’art. 9. Un risultato che il Presidente di Confindustria valuta inoltre possibile anche grazie alla disponibilità in tal senso dimostrata dal sindaco Rinaldo Melucci, a sua volta fortemente orientato verso la partecipazione ed il coinvolgimento, di quella parte del tessuto economico locale di cui troppo spesso, in passato, non si è tenuto debitamente conto. “O ggi si stanno creando finalmente le condizioni – conclude Marinaro – per poter valorizzare e capitalizzare le peculiarità di un sistema fatto di piccole e grandi professionalità, talvolta altamente qualificato e comunque sicuramente maturo per poter essere utilizzato a favore dello stesso territorio in cui opera, creando quel valore aggiunto di ritorno che si traduce in ricchezza ed occupazione”.

