Arancione nelle vetrine per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

‘Orange The World’, il colore arancione è il filo conduttore che unirà in un abbraccio ideale i luoghi delle istituzioni e le vie di Taranto a partire dal 25 novembre, Giornata mondiale CONTRO la violenza sulle donne.

“Accogliendo l’invito della presidente del Soroptimist Club di Taranto, Tati Corciulo, le vetrine dei negozi della moda di Taranto, associate a FedermodaConfcommercio – commenta il presidente prov. Mario Raffo- si coloreranno di arancione, per aderire alla campagna di sensibilizzazione nella promozione della uguaglianza di genere e della prevenzione e lotta alla violenza maschile contro le donne.

Un unico colore sulle facciate di Palazzo di Città e della Stazione dei Carabinieri ‘G. Formuso’ -dove nel 2016 il Soroptimist allestì una stanza per le vittime di violenza- e nelle vetrine, per attirare l’attenzione dei cittadini su questa grave problematica sociale che affligge la società, e che non conosce tregua in questi difficili mesi di pandemia che dovrebbero anzi vedere prevalere la solidarietà, la condivisione, gli affetti. Esporremo nelle vetrine per tutta la settimana la locandina del Soroptimist Taranto, lasciando a quanti lo desiderano la libertà di un allestimento a tema che fotograferemo e pubblicheremo sulle nostre pagine social, auspicando che questo piccolo gesto possa contribuire a far crescere la cultura della uguaglianza di genere.”

La convivenza forzata per il lockdown dei mesi scorsi ha fatto purtroppo emergere situazioni di grave pericolosità per le donne costrette a condividere spazi di vita con compagni violenti. La speranza è che la riflessione e le iniziative alle quali chiama la campagna ‘Orange The World’ possa realmente incidere sui comportamenti individuali.

