Stellato, capogruppo dei Popolari in consiglio regionale, fa appello ai civici ed ai moderati

“Sono stato indicato, grazie alla scelta unanime dei colleghi consiglieri, Presidente del Gruppo Regionale dei Popolari con Emiliano.

Con questo nuovo prestigioso incarico, grazie ai 4401 amici che hanno riposto in me la loro fiducia ed ai candidati con i quali ho condiviso la formazione della lista nel collegio di Taranto, comincia il mio nuovo impegno da Consigliere Regionale della Puglia per la terra jonica.

Faccio subito appello a tutti quei movimenti politici che intendono condividere, con la “squadra popolare”, la nostra ispirazione cristiana, il convinto posizionamento moderato e l’indispensabile aggregazione civica che hanno reso vincente l’intuizione di Massimo Cassano e Totò Ruggeri.

Ai nostri nuovi interlocutori sui territori chiederemo, con fermezza, una partecipata ripartenza dal basso perchè i cittadini pretendono, proprio dalla “nuova politica”, confronto e condivisione, elementi colpevolmente dimenticati dai partiti tradizionali.

Solo così, allargando le nostre identità valoriali anche a livello nazionale, potremo dare una forte spallata ai populismi in favore del vero popolarismo.”

Nota di Massimiliano Stellato, consigliere regionale della Puglia

