Tragedia nella serata di ieri sulla SS. 100 Taranto-Bari, in prossimità della località di San Basilio: nello scontro frontale fra due auto, i rispettivi conducenti di 57 e 35 anni hanno perso la vita. Sul posto, i carabinieri di Massafra, la Polstrada, i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Per i due uomini non c’è stato nulla da fare. Da chiarire la dinamica del terribile sinistro.

Correlati

Commenta l'articolo: