“Festa nazionale degli alberi” con le querce della Pace

L’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo, nella giornata della “Festa nazionale degli alberi” rende noto che andrà avanti la piantumazione delle mille querce dedicate al progetto “Taranto Comune per la Pace”.

«La campagna che ho promosso per la pace è anche una campagna per i diritti della natura. Si diffondono nel mondo dichiarazioni dei diritti delle piante, l’albero è sempre più diffusamente considerato come un soggetto di diritto, anche rispetto alle regole che disciplinano la proprietà umana. In armonia questa con questa nuova sensibilità, consapevoli delle fondamentali funzioni ecosistemiche dalle quali dipende la vita, abbiamo scelto la piantumazione delle querce come azione simbolica per seminare la Pace e diffondere la protezione dei diritti.

Grazie a questa scelta dell’amministrazione Melucci, quindi, la città potrà essere una delle protagoniste dell’impegno sui temi dei diritti universali».

