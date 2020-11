Amministrazione Melucci e Tribunale per i Minorenni, continua la collaborazione

L’assessore ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci Gabriella Ficocelli ha incontrato la neo direttrice dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero di Grazia e Giustizia, Patrizia Quatraro, condividendo con lei i progetti avviati fino a oggi e tutte le attività che vedono l’USSM accanto all’amministrazione.

Seguendo il preciso indirizzo del sindaco Rinaldo Melucci, l’assessorato continuerà a collaborare con l’USSM, incardinato nel Tribunale per i Minorenni di Taranto, per garantire percorsi di riabilitazione sociale ed educativa per i minori riconosciuti colpevoli di reati, lavorando alla loro inclusione nella vita sociale e lavorativa.

L’obiettivo è soprattutto quello di condividere le competenze e le professionalità per “agganciare” i ragazzi su più fronti, coinvolgendoli in attività che possano farli sentire parte integrante del tessuto sociale, ma soprattutto, protagonisti attivi del loro futuro.

