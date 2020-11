Seminario webinar sull’imminente obbligo dell’utilizzo del das telematico (e-DAS)

e-DAS – il documento di accompagnamento telematico per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa

Si terrà il 23 novembre 2020 il seminario in rete denominato e-DAS – il documento di accompagnamento telematico per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, promosso da ADM Puglia, Molise e Basilicata e Ufficio dogane Taranto, assieme a Confindustria Puglia e Confindustria Taranto, in occasione dell’imminente obbligo dell’utilizzo del DAS telematico (e-DAS).

Nel corso dell’evento funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli (ADM) in servizio presso l’Ufficio di Taranto e la Direzione di Bari illustreranno le novità normative riguardanti l’emissione e la compilazione del nuovo Documento di Accompagnamento Semplificato (e-DAS) nella movimentazione della benzina e del gasolio usati come carburante, con un interessante approfondimento pratico sui connessi adempimenti per gli operatori del settore.

L’evento si inserisce nella nuova modalità di confronto di ADM con le aziende, caratterizzata dall’organizzazione sia di specifici open hearing, nella fase di ascolto delle osservazioni degli operatori di settore, sia di mirati eventi informativi, nella fase della messa in esercizio delle misure intraprese.

L’organizzazione del seminario webinar sull’e-DAS, in particolare, è il risultato dei sempre più intensi e consolidati rapporti istituzionali tra ADM e Confindustria, concretizzatisi a livello regionale e provinciale tra DT-IX e Confindustria Puglia e tra UD Taranto e Confindustria Taranto.

