Ospedale Covid nella Fiera del Levante

Con riferimento alla procedura ad invito con offerta tecnica migliorativa adottata dalla Protezione Civile regionale per la “Realizzazione di una struttura temporanea con moduli prefabbricati da adibire a terapia intensiva presso la Fiera del Levante di Bari a supporto della rete regionale delle strutture covid”, il dirigente della Sezione protezione civile, Mario Lerario, rende noto che “in data odierna è stata aggiudicata la procedura telematica alla RTI Cobar-Barozzi Item Oxygen con il 12% di ribasso sul prezzo a base di gara e sono in corso gli adempimenti per l’affidamento dei lavori. Si ringrazia l’Ente Autonomo Fiera del Levante e la Nuova Fiera del Levante per il sostegno all’iniziativa e la disponibilità manifestata”.

