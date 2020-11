Martina Franca: Giornata Nazionale degli Alberi

Il 21 novembre ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi. Per l’occasione la Città di Martina Franca , in collaborazione con ParkForFun, organizza una piantumazione di nuovi alberi che interesserà diversi quartieri della Città. L’iniziativa promossa annualmente dal Comune di Martina Franca – Assessorato all’Ambiente, Ecologia e Verde Urbano ha sempre coinvolto gli studenti delle scuole cittadine con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della salvaguardare l’ambiente e verso l’impegno costante a modelli di sostenibilità.

L’edizione annuale, per ragioni legate alla pandemia, non vede purtroppo il coinvolgimento diretto degli studenti nella messa a dimora degli alberi. Studenti che saranno in ogni caso protagonisti delle azioni del Manifesto Verde di Martina Franca ed all’interno della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti ( 21 – 29 novembre 2020).

L’iniziativa del 2020 della Giornata Nazionale degli Alberi si arricchisce della collaborazione, voluta dall’Assessorato alla Mobilità, con l’azienda Parkforfun fornitore tecnologico dell’Amministrazione per il settore Mobilità e Polizia Locale. Parkforfun ha fornito alla Città di Martina Franca 45 piante, tra queste: Aceri Campestri, Lecci, Melograni, Alberi di Giuda, Fragni e Ginepri. Sabato 21 novembre alle ore 10.00 verranno simbolicamente messi a dimora i primi alberi di leccio nell’area verde adiacente a Piazza Lamberta, quartiere Montetullio. Nel corso della settimana dal 21 al 29 l’Amministrazione si occuperà della destinazione delle altre piante donate.

L’organizzazione della donazione e della piantumazione si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni previste dalle disposizioni emanate per la situazione epidemiologica. Parkforfun collabora ormai da anni con Treedom e non è nuova a questo genere di iniziative; già nel 2017, in occasione del concerto di Vasco Rossi Modena Park , furono piantumati 5 alberi, in collaborazione con il Comune di Modena, in segno di ringraziamento nei confronti della città e al fine di compensare una parte della CO2 emessa.

