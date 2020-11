Kyma Servizi, prevenzione Covid-19

Screening anti – Covid per i dipendenti. Kyma Servizi, alla luce della emergenza epidemiologica in atto, sta sottoponendo a test sierologici, su base volontaria, i propri dipendenti, compresi i 130 ex lavoratori Isola Verde impegnati nel progetto Verde Amico, dislocati nelle due sedi aziendali di via delle Fornaci e presso il Me.ta, per la determinazione della presenza del virus Sars-Cov-2. In caso di eventuali positività è previsto il ricorso al tampone naso-faringeo.

“Riteniamo fondamentale in questa fase, prevenire, attraverso lo screening dei nostri dipendenti che hanno dato il consenso ,possibili focolai-ha dichiarato il presidente della municipalizzata Bruno Ferri. In realtà non abbiamo mai abbassato la guardia facendo nostre le indicazioni del Sindaco Rinaldo Melucci – ha aggiunto – adottando tempestivamente tutte le misure di prevenzione previste dal protocolli anti-Covid nei luoghi di lavoro, incentivando anche ,ove possibile, il ricorso allo smart working”.

“Consideriamo quello dello screening lo strumento migliore per lavorare con maggiore serenità- asserisce Paolo Castronovi assessore comunale all’ambiente e alle aziende partecipate- Vogliamo infatti tutelare il personale dipendente e ridurre al minimo il rischio di contagio”.

Dalla prima fase dell’emergenza epidemiologica ,inoltre, gli ingressi nelle sedi di Kyma Servizi sono contingentati con obbligo di mascherina, disinfezione delle mani e rilevazione della temperatura corporea.

