Covid-19, Ordinanza “Divieto stazionamento” anche a Montalbano

Il sindaco di Fasano (BR), Francesco Zaccaria, comunica quanto segue: «Ho deciso di aggiungere all’ordinanza con il divieto di stazionamento dalle 18:00 alle 5:00, fino al 3 dicembre, i seguenti luoghi a Montalbano:

Area di pertinenza antistante il Monumento ai Caduti ubicato nella zona residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli;

Area pubblica a verde annessa alla zona residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli.

Il provvedimento è valido da domani, sabato 21 novembre: negli ultimi giorni mi sono arrivate dai residenti e dalle Forze dell’ordine varie segnalazioni di assembramenti, e ho ritenuto necessario adottare questa misura già prevista per Fasano e Pezze di Greco.

Esprimo la mia vicinanza a tutti coloro che sono costretti a casa in questo periodo: persone in quarantena, lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, e raccomando ancora di osservare con attenzione le precauzioni sanitarie e le norme governative, per poterne uscirne al più presto».

Correlati

Commenta l'articolo: