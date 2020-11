Supporti innovativi al tracciamento del contagio, la proposta di tre società di tlc

Il contrasto alla diffusione del Covid-19 ha bisogno anche di sistemi innovativi di tracciamento del contagio.

In tal senso, tre società di telecomunicazioni operanti sul territorio ionico, Teleperformance, Covisian e System House, hanno offerto la loro disponibilità a fornire progetti e realizzare azioni utili a coadiuvare il lavoro che sta svolgendo l’Asl Taranto attraverso il Dipartimento di Prevenzione.

«Immediatamente – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – abbiamo comunicato al direttore generale Stefano Rossi questa opportunità offerta dalle tre società, che abbiamo conosciuto grazie a una segnalazione di Andrea Lumino della Slc Cgil. Abbiamo bisogno di ogni contributo, soprattutto di quelli a forte innovazione, per questo ringrazio Teleperformance, Covisian e System House, anche perché dimostrano come si possa fare impresa nel pieno rispetto del territorio ospitante e del suo tessuto sociale. Ci auguriamo che Asl Taranto accolga questa proposta che non potrà che migliorare il già efficace sistema di tracciamento, tra le armi più efficaci oggi a nostra disposizione per fermare l’avanzata del Covid-19».