Longo: “Servono alberghi Covid su tutto il territorio regionale”

“E’ necessario attivare il più in fretta possibile su tutto il territorio regionale alberghi Covid a sufficienza, per consentire l’isolamento ai pazienti che non hanno abitazioni tali da garantire la sicurezza dei loro parenti più stretti”. E’ l’invito rivolto da Peppino Longo, vicepresidente uscente del consiglio regionale e presidente del movimento Realtà pugliese.

“Ogni giorno – prosegue Longo – mi giungono segnalazioni da cittadini in grosse difficoltà con congiunti positivi e che non hanno la possibilità di restare isolati a causa delle dimensioni ridotte delle loro abitazioni disponendo soltanto di un unico servizio igienico. In questo modo il rischio di contagiarsi tra le mura domestiche diventa sempre più alto, così come stanno affermando nelle ultime settimane gli esperti.”

“Il ministro Boccia – conclude Peppino Longo – ha indicato la strada da seguire anche se per la verità, già nella primavera scorsa qui da noi in Puglia si erano attivate alcune strutture ricettive, in particolare per ospitare il personale sanitario. Adesso, però, è giunto il momento di spingere sull’acceleratore ed attuare nuove misure che evitino che tra le mura domestiche il virus circoli a velocità preoccupante e “proteggere”, così, i parenti più stretti dei cittadini positivi”.

