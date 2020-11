Legambiente Taranto: #VasiComunicanti! Per la Festa dell’Albero di quest’anno

Il 21 novembre è la Festa dell’Albero. In quest’anno segnato dalla pandemia e dalle misure necessarie a contrastarla, Legambiente invita tutti a celebrarla come dei #VasiComunicanti !

I vasi comunicanti rappresentano un sistema, una comunità numerosa e positiva: vogliamo essere connessi alla natura per festeggiarla e prenderci cura di lei anche in questo momento di difficoltà.

E’ per questo che nasce questa iniziativa digitale che permette a tutti di partecipare, anche laddove non sarà possibile farlo insieme ad altri.

Ecco cosa fare:

1) PIANTA UN SEME

I #VasiComunicanti partono da un tuo piccolo gesto: pianta il seme delle pianta che preferisci in un vaso da tenere in casa.

Se hai un giardino o puoi recarti in uno spazio verde dedica la giornata a piantumare e mettere a dimora un piccolo albero.

Oppure fai il tuo personalissimo gesto per celebrare la natura!

2) FATTI UN SELFIE

È arrivato il momento di testimoniare il tuo impegno per la natura!

Prendi il telefono a scattati una foto insieme al tuo vaso o al tuo piccolo albero. Il tuo impegno per la natura merita un bel sorriso!

3) COINVOLGI GLI AMICI

I #VasiComunicanti sono sempre di più: ma non basta! Fai conoscere il tuo impegno e invita i tuoi amici a fare come te. Pubblica la foto sui tuoi canali social, usa l’hashtag #VasiComunicanti e tagga @Legambiente.

E senza regalo, che festa sarebbe?

Vai al link http://attivati.legambiente.it/vasicomunicanti : c’è un bellissimo regalo per te!

Compilando il form riceverai in regalo gratuitamente l’ebook di Legambiente Alla scoperta della biodiversità!



Siamo tutti #VasiComunicanti e insieme possiamo far sentire la nostra voce. Unisciti a noi e dai il tuo contributo anche da casa, seguendo questi semplici passaggi e invitando i tuoi amici a fare come te!

