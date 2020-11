In locazione i locali ex Upim di Kyma Mobilità

Il Consiglio di Amministrazione di Kyma Mobilità – Amat SpA ha deliberato di indire un’asta pubblica per la locazione di alcuni locali di proprietà aziendale ubicati nello stabile ex Upim, in via Mazzini angolo via Temenide.

Saranno messi all’asta – complessivamente o per singoli lotti – quattro locali al piano interrato, e al secondo, al terzo e al quarto piano dello stabile. Si tratta dello stesso edificio in cui l’anno scorso, al piano terra e al primo piano in locali concessi in locazione dalla stessa Kyma Mobilità, ha aperto un grande magazzino.

D’altronde per la presenza a poche decine di metri del Mercato Fadini, uno dei principali attrattori commerciali della città, da sempre questa zona è una delle più frequentate dai tarantini.

Tra l’altro la prossima apertura del grande parcheggio da 84 posti nell’ex Arena Artiglieria, un’area attigua al Mercato Fadini, renderà ancora più facile raggiungere questa zona della città, peraltro già servita molto bene dai mezzi pubblici. L’edificio, infatti, è ubicato tra due delle più importanti arterie viarie della città – via Mazzini e via Principe Amedeo – sulla principale direttiva per raggiungere il versante orientale della provincia.

