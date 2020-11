Giunta Puglia, On. Caroppo: “Spacchettamento deleghe su sviluppo e industria inopportuno”

«Se le indiscrezioni sulla nuova giunta regionale fossero confermate, la Puglia non avrebbe una politica unitaria per le attività produttive, lo sviluppo e la transizione industriale. Le relative deleghe sono infatti più che frammentate e divise tra ben quattro assessorati, il che stride con la moderna esigenza di una politica industriale globale, coerente e a lungo termine». E’ quanto dichiara in una nota l’europarlamentare di Sud In Testa, Andrea Caroppo, membro della commissione industria, ricerca ed energia di Bruxelles.

«Tralasciando considerazioni di ordine politico, mi limito a rilevare come la possibile nuova giunta regionale veda un eccessivo spacchettamento delle deleghe sulle attività produttive. All’assessore Delli Noci andrebbero “sviluppo economico, competitività, commercio estero, ricerca industriale e innovazione”; all’assessore Bray “tutela e sviluppo delle imprese culturali e turistiche”; all’assessore Pentassuglia l’“industria agroalimentare”; all’assessore Maraschio il “rischio industriale”.

E’ evidente che così non funziona e non può funzionare. Chi si occuperà, ad esempio, delle decisive transizioni industriali di Taranto e Brindisi? Perché non considerare parte delle politiche per lo sviluppo la componente culturale e creativa, che oggi riguarda quasi tutti i prodotti e servizi, ancor più in Puglia? La Puglia ha bisogno di un quadro di politica industriale globale, coerente e a lungo termine, che – come richiesto anche dalla nuova strategia industriale per l’Europa – contemperi anche le fonti rinnovabili e i sistemi di monitoraggio e diagnostica dell’ambiente, l’agroalimentare, l’industria culturale e creativa e quella turistica. Per questo mi auguro – conclude Caroppo – che il Presidente Emiliano riconsideri questa scelta».

(foto dal web)

Correlati

Commenta l'articolo: