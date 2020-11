Gli operatori della manutenzione del verde pubblico stanno completando la potatura degli alberi presenti lungo via Japigia. Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo in zona, verificando l’andamento delle operazioni che si stanno effettuando anche in altre zone della città, secondo il programma predisposto dalle aziende titolari dell’appalto.

