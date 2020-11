Visita in Comune del generale dell’Arma Spagnol

Incontro istituzionale a Palazzo di Città, tra il sindaco Rinado Melucci e il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di brigata Stefano Spagnol.

Accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, il colonnello Luca Steffensen, Spagnol ha avuto un cordiale confronto con il primo cittadino, incentrato sull’importanza dell’Arma per la città.

«Al generale Spagnol – le parole del sindaco Melucci – abbiamo ribadito la nostra vicinanza a donne e uomini dei Carabinieri, ma soprattutto la gratitudine verso il servizio che svolgono, particolarmente in questo periodo di emergenza sanitaria. Gli abbiamo anche richiesto attenzione in termini di programmazione di uomini e mezzi per il comando provinciale di Taranto, da qui in avanti impegnato in tante iniziative complesse».

