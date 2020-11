Martina Franca: attivo il drive-through ad Ortolini

E’ attivo da questa mattina il drive-through (la possibilità, cioè, di effettuare il tampone direttamente in auto) ad Ortolini dove sono in corso i primi tamponi effettuati dal Servizio Sanitario.

Si comunica che possono recarsi per effettuare il tampone solo coloro che vengono contattati dal Dipartimento di Prevenzione della Asl.

“Finalmente i cittadini di Martina e del comprensorio non devono più recarsi in altri Comuni della Provincia per effettuare i tamponi ma potranno usufruire della prestazione a Ortolini. Abbiamo messo a disposizione del Dipartimento di Prevenzione e del Distretto un’area sicura e dotata di tutti servizi in modo da garantire l’espletamento dell’attività in condizioni ottimali.

Inoltre, per garantire una celere risposta agli studenti, ai volontari della Protezione Civile e al personale scolastico e comunale che sono entrati in contatto con un soggetto positivo, abbiamo dato indirizzo agli uffici di attivare delle convenzioni con i laboratori autorizzati per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi. Una modalità che non sostituisce quella dell’Asl ma che si affianca ad essa per aiutare le famiglie ad affrontare, con maggiore serenità, il periodo di isolamento fiduciario imposto dal Dipartimento di prevenzione”, dichiara il Sindaco di Martina Franca (TA), Franco Ancona.

