Covid-19: Chiusura asilo nido comunale “Il nido più bello”

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue: «È stata disposta la chiusura fino al 2 dicembre dell’asilo-nido comunale “Il nido più bello” con ordinanza sindacale.

La Cooperativa sociale affidataria del servizio ha comunicato l’individuazione di un dipendente positivo per SARS-CoV2 con test rapido effettuato oggi stesso. Nelle prossime ore la Asl attiverà il protocollo previsto per definire la filiera di contagio e prescriverà il periodo di quarantena stabilito per legge al personale entrato in contatto con il paziente.

È stata inoltre ordinata alla ditta gestrice del Servizio nido l’igienizzazione e sanificazione della struttura».

(foto di repertorio)

