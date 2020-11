Comune di Taranto: istruttori direttivi economico-finanziari oggi hanno firmato il contratto

Alcuni dei ventisei giovani istruttori direttivi economico-finanziari oggi hanno firmato il contratto per l’immissione in servizio nel Comune di Taranto.

L’assessore agli Affari Generali e Risorse Umane Annalisa Adamo ha svolto stamattina con il dirigente Erminia Irianni e gli uffici le procedure per la sottoscrizione dei contratti dei nuovi assunti.

«Grande emozione, per una svolta epocale all’interno della macchina amministrativa – il commento dell’assessore Adamo -, l’amministrazione Melucci sta attuando la rivoluzione che attendevamo da tempo. Va dato atto che uffici e dirigenti hanno fatto un grande lavoro per lo svolgimento delle procedure concorsuali, che le firme e le immissioni in servizio sono il frutto di un grande lavoro di squadra e di responsabilità. Inoltre, le graduatorie ci permetteranno lo scorrimento e le ulteriori immissioni in servizio. Bene così, quindi, andiamo avanti e buon lavoro a tutti».

