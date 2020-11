Agroalimentare 4.0, opportunità lavorative e prospettive di sviluppo

Droni, reti di sensori e tecnologie digitali: il futuro del comparto agroalimentare si gioca nel campo dell’industria 4.0. Lo spiegherà l’ITS Logistica Puglia nel corso di un evento pubblico in modalità “a distanza” in programma il prossimo 20 novembre, con inizio lavori previsto alle 10:00. Al centro dell’iniziativa le prospettive della cosìddetta precision agriculture, la vera e propria rivoluzione copernicana in atto a livello globale nel settore agroalimentare che, avvantaggiandosi di modelli previsionali, intelligenza artificiale, tecnologie di precisione e open source può oggi ottimizzare risorse e livelli produttivi nel settore agricolo.

Un’opportunità cruciale per l’intero territorio regionale, anche in considerazione del peso specifico del comparto agroalimentare nel contesto dell’economia pugliese. Per questa ragione l’ITS Logistica Puglia ha scelto di puntare sull’agroalimentare 4.0 come volano di sviluppo territoriale e di occupabilità per i giovani del territorio. Con questo intento partirà a Brindisi nelle prossime settimane il corso biennale gratuito per il conseguimento del diploma di “Tecnico Superiore per la Logistica Agroalimentare 4.0”.

Il percorso formativo è progettato in collaborazione con un’ampia rete di aziende partner con l’intento specifico di formare i supertecnici che nei prossimi anni le stesse imprese del network avranno bisogno di assumere. Una formula che, grazie anche a stage in azienda e didattica sul campo nel biennio di specializzazione, ha permesso all’83,4% dei corsisti di trovare lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma. A illustrare le sfide dell’agroalimentare 4.0 e i contenuti del percorso formativo finalizzato a formare i supertecnici del settore saranno Silvio Busico, presidente dell’ITS Logistica Puglia, Mariateresa Abbruzzese, direttrice dell’istituto, e Lucio Colizzi, CEO di Smarteducationlab e docente ITS Logistica Puglia.

L’evento sarà trasmesso in diretta live sulla pagina Facebook ITS Logistica Puglia. Le adesioni al corso per il corso di “Tecnico Superiore per la Logistica Agroalimentare 4.0”, che si svolgerà a Brindisi nelle aule del prestigioso Palazzo Granafei-Nervegna, saranno aperte fino al 27 novembre. Per informazioni e iscrizioni www.itslogisticapuglia.it

