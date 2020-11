Affitto della poltrona, Comune e Casartigiani: «Trasformiamo la crisi in opportunità»

L’affitto della poltrona e della cabina, per parrucchieri ed estetisti meno strutturati, è la risposta dell’amministrazione Melucci e di Casartigiani per questo momento di crisi.

Si tratta di un vecchio accordo tra ente e associazione, rilanciato e rinnovato per guardare al futuro con maggior ottimismo.

Per chi non può permettersi un investimento ingente, e rischioso di questi tempi, come l’acquisto di un negozio per svolgere la propria attività, l’affitto della poltrona o della cabina è una buona opportunità: l’affittuario non diventa un dipendente del titolare dell’attività, ma rimane indipendente con la possibilità di usufruire degli spazi e delle attrezzature del negozio.

«La richiesta può essere presentata sul portale “Impresa in un giorno” – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli -, è un’azione che consente anche ai giovani alle prime armi di avviare l’attività professionale, riducendo l’abusivismo. Siamo certi che questa proposta darà nuova linfa alla categoria».

«In questo momento – il commento del segretario provinciale di Casartigiani, Stefano Castronuovo – è forte l’esigenza di favorire le imprese e dare alle nuove generazioni l’opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro. L’amministrazione comunale può essere parte attiva di queste iniziative».

Ivano Mignogna, riferimento di categoria in Casartigiani, ha concluso dichiarando che «alla luce della crisi determinata dall’emergenza sanitaria, affittare la poltrona incentiva il coworking e ridà respiro al settore».

