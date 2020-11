Primo giorno di lavoro, prima riunione e prima fotografia per i 24 tecnici neo-assunti dal Comune di Taranto. L’assessore agli Affari Generali e alle Risorse Umane Annalisa Adamo ha condiviso con il dirigente di Lavori Pubblici, Patrimonio e Urbanistica Mimmo Netti l’inserimento dei nuovi dipendenti durante un incontro tenuto alla biblioteca Acclavio, ricordando loro che «il primo giorno di lavoro è, in generale, un giorno speciale, unico e per tutti indimenticabile. Quando si tratta poi di una pubblica amministrazione, porta in sé una sua intrinseca solennità».

«Da oggi – ha continuato l’assessore Adamo rivolgendosi ai neo-assunti – vi troverete a lavorare per il bene pubblico e a mettere tutte le vostre forze e competenze di livello al servizio della macchina pubblica e della comunità di Taranto. Arrivate in un momento magico di cambiamento e questo luogo lo esprime in tutta la sua bellezza. Ricordate che il lavoro tecnico che andrete a svolgere cambierà il volto di questa città, cercate di non viverlo come una routine, ma come servizio perché questa città ne ha bisogno».

