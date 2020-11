Capitale italiana della cultura, Turco: “Taranto tra le finaliste, risultato importante”

“E’ un risultato importante per la città, frutto di un percorso di rilancio e riconversione che stiamo costruendo da mesi seguendo la visione del Cantiere Taranto e attraverso lo strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area jonica”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco che commenta la notizia annunciata dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, dell’inserimento di Taranto, insieme alla Grecìa salentina, nell’elenco delle 10 città finaliste e candidate a diventare Capitale italiana della Cultura 2020.

“Senza entrare nel merito della competizione e del progetto che sarà esaminato nel dettaglio da una Giuria – dice il Sottosegretario – da tarantino non posso che esprimere soddisfazione per questo primo traguardo per nulla scontato. La cultura rappresenta per Taranto una leva di sviluppo e di crescita che va accompagnata con investimenti mirati che sappiano generare lavoro e occupazione”.

