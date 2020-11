Agroalimentare 4.0, Bonfrate: “Un futuro per il nostro territorio”

Nota di Mario Bonfrate, Assessore al bilancio ed alle attività produttive del Comune di Grottaglie (TA). “Il futuro è dei giovani, ma gli stessi devono avere gli strumenti per affrontare al meglio le sfide e necessità del mondo del lavoro. Il Comune di Grottaglie è socio fondatore di due ITS, istituti che forniscono formazione professionalizzante post-diploma. La prima fondazione è l’Its per l’aerospazio con sede a Mesagne, la seconda è l’Its per la logistica con sede a Taranto.

Ogni anno le fondazioni creano percorsi formativi per giovani che vogliono essere preparati per il mondo del lavoro e candidano tali percorsi ai bandi promossi dalla regione. Quest’anno l’ITS logistica ha candidato, tra gli altri, un percorso sulla logistica nell’agroalimentare e lo stesso ha ricevuto il finanziamento e si appresta ad iniziare le lezioni il 30 novembre. L’ agricoltura rappresenta per il nostro territorio ancora la prima fonte di reddito ed i moduli inseriti nel percorso sono stati pensati per aiutare i giovani agricoltori ad essere più pronti per le sfide del mercato globale.

Gli argomenti trattati saranno le lingue, il marketing, il diritto del lavoro, le certificazioni agroalimentari, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e la logistica per il mercato agroalimentare. La sfida di questo corso è creare figure professionali necessarie alla crescita delle imprese agricole del nostro territorio e non solo, formando professionisti più autonomi ed indipendenti rispetto al passato.

Ho insistito affinché il corso si svolgesse nella nostra provincia con la possibilità che si frequenti proprio a Grottaglie nel centro servizi per l’agricoltura di prossima inaugurazione. Sono convinto che le figure create da questo percorso potranno aiutare la crescita del settore agroalimentare ed i diplomati si inseriranno anche in quelle aziende che hanno dato la loro disponibilità per gli stage post-diploma. Gli istituti tecnici superiori nascono e si sviluppano proprio sulla collaborazione tra formazione ed imprese, la necessità delle imprese sfocia nella creazione dei percorsi e ed è per questo che la necessità delle imprese agroalimentari permetterà ai diplomati di trovare occupazione subito la fine di due anni del corso.”

