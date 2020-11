Parte la differenziata al Borgo, nuovi servizi sul portale araccolta.it

Lunedì 16 novembre Kyma Ambiente – Amiu posizionerà i primi cassonetti ingegnerizzati nel quartiere Borgo, una nuova sfida per l’amministrazione Melucci che insieme all’avvio della raccolta differenziata ha predisposto anche una serie di servizi innovativi di supporto per i cittadini.

Il portale a raccolta.it , infatti, lanciato a febbraio per accompagnare l’avvio del servizio a Tamburi, Lido Azzurro e Paolo VI, cresce ancora con nuove funzionalità destinate a semplificare la vita dei cittadini.

Sul sito saranno disponibili le mappe interattive con la posizione delle mini-isole ecologiche ingegnerizzate: se per la Città Vecchia sono già tutte disponibili, per il Borgo saranno colorate di arancione contestualmente al loro posizionamento.

«In questo modo – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – consentiremo ai cittadini di scoprire in tempo reale quando sarà attiva la postazione più vicina al proprio domicilio. È un’altra novità che si aggiunge all’app Riciclario, che aiuta a conferire correttamente i propri rifiuti: l’innovazione è uno strumento indispensabile per definire la qualità della vita di una comunità».

I cassonetti ingegnerizzati saranno attivabili tramite una card che gli utenti del Borgo hanno ricevuto tramite posta. In piazza Garibaldi è comunque disponibile uno stand informativo per chiunque non l’avesse ricevuta e volesse saperne di più.

Sul sito a raccolta.it , invece, sono sempre disponibili tutte le informazioni relative alle diverse modalità con cui è effettuato il servizio di raccolta differenziata a Taranto, ubicazione e orari di Centri Comunali di Raccolta e Isole Ecologiche, più il comodo dizionario dei rifiuti, integrato con l’app Riciclario.

Correlati

Commenta l'articolo: