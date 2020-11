Confartigianato Taranto: “Regionale 8 una importante infrastruttura strategica per l’economia”

Nota di Confartigianato Taranto: “Regionale 8 si farà! La Regionale 8 non si farà! Un tormentone che va avanti da molti anni, troppi. A sentire tutti i soggetti istituzionali coinvolti, una cosa però sembrerebbe chiara: quella strada è una importante infrastruttura di collegamento strategica per il rilancio del turismo e dell’economia del versante orientale della provincia ionica. Bene, lo credono anche tutti i rappresentanti economici del territorio, visto che ne trarranno beneficio tutti i cittadini dei comuni coinvolti ed anche quelli provenienti dal salento.

Dalla Regione Puglia ci è stato assicurato, anche in campagna elettorale, che tutti i 193 milioni sono rimasti a disposizione per l’opera. Probabilmente non saranno sufficienti per l’intero progetto, va bene ugualmente, almeno si inizi con la strada principale poi si faranno quelle di collegamento.

Ed allora qual è davvero il problema? Politico? Burocratico? Amministrativo?o cosa?

Lo sviluppo del territorio è un tema troppo importante e delicato, e specialmente in questo periodo di gravissima emergenza sanitaria ed economica la realizzazione di una simile infrastruttura, fortemente voluta dall’intero territorio, rientra tra le priorità assolute.

Come Confartigianato esprimiamo soddisfazione per la capacità dimostrata dalla Regione, Provincia di Taranto ed i comuni della provincia di fare rete e trovare sintesi, pur tenendo conto delle diverse esigenze di ciascun territorio, in questo drammatico periodo che stiamo vivendo. Ed allora confidiamo e speriamo che tali sinergie e visioni d’insieme si profondano anche per la realizzazione di questa infrastruttura. Facciamo che questo sia il momento della svolta decisiva, non si perda altro tempo prezioso, sarebbe davvero una bella iniezione di fiducia per la complicata situazione economica locale.”

