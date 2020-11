L’assessore Marti incontra in videoconferenza i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva

Incontro in videoconferenza, nel pomeriggio di venerdì scorso, fra l’assessore allo Sport del Comune di Taranto Fabiano Marti e i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva che operano sul territorio. Presenti anche il delegato provinciale del CONI Michelangelo Giusti, il consigliere regionale e comunale Vincenzo Di Gregorio e i consiglieri comunali Gianni Azzaro e Carmen Casula.

Il confronto è stato utile al fine di costruire un percorso condiviso in un periodo di grande fermento per lo sport tarantino con la restituzione alla città di impianti sportivi storici come il PalaRicciardi e l’inizio dei lavori del Camposcuola che entro breve tempo consegneranno al mondo dello sport tarantino un altro impianto fondamentale per l’atletica ionica.

E poi la marcia di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo che da qui al 2026 renderanno necessaria la creazione di una macchina organizzativa in grado di reggere non solo il grande evento, ma anche l’impatto con la gestione degli impianti sportivi che, rinnovati o di nuova costruzione, avranno bisogno di grandi competenze tecniche.

L’assessore Marti e i consiglieri presenti hanno ribadito, inoltre, la vicinanza al mondo dello sport tarantino per le difficoltà che sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria e la totale disponibilità dell’amministrazione Melucci a supportare gli enti di promozione e i loro associati da qui sino al termine dell’emergenza.

L’assessore Marti e il presidente provinciale del CONI Giusti, inoltre, hanno informato i presenti della nascita a Taranto del “Tavolo Tecnico per lo Sport”, progetto già approvato in giunta nei giorni scorsi che vedrà la partecipazione di esponenti di federazioni ed enti di promozione per un confronto costante proprio in funzione dell’importante periodo che lo sport ionico sta vivendo.

«Siamo convinti che il confronto e la condivisione delle idee – ha dichiarato l’assessore Fabiano Marti – siano l’unico modo per far crescere realmente una comunità. Amministrazione, CONI, federazioni, enti sportivi e associazioni hanno la necessità di confrontarsi con costanza in un momento storico fondamentale per lo sport ionico, ma anche molto complicato, perché nessuno di noi può essere a conoscenza dei problemi che ogni giorno le singole realtà si trovano ad affrontare. L’intenzione dell’amministrazione Melucci è di continuare su questo percorso di confronto e dialogo affinché non venga lasciato indietro nessuno».

«Un’iniziativa voluta fortemente dall’amministrazione – aggiunge il delegato del CONI Michelangelo Giusti -, condivisa e auspicata dal CONI da anni, molto apprezzata dagli Enti di Promozione impegnati quotidianamente sul territorio per la promozione dello sport al fianco delle federazioni. Un’iniziativa che apre a un confronto sicuramente proficuo per il futuro tra l’amministrazione Comunale e gli organismi sportivi locali».

