Il Sindaco di Martina Franca Francesco Ancona, sttraverso l’ordinanza n. 56 del 15/11/2020,

O R D I N A

per i motivi indicati, al fine di ridurre il rischio di contagio, nella giornata mercoledì 18 novembre 2020 di sospendere, con possibilità di proroga, il

mercato cittadino di vendita di generi non alimentari;

che da lunedì 16 novembre e fino a lunedì 30 novembre resteranno chiusi e non fruibili ville e aree gioco, ivi compresa l’area pic nic della Riserva Naturale Orientata del “Bosco

delle Pianelle”;

che da lunedì 16 novembre e fino a lunedì 30 novembre resterà chiuso il Cimitero comunale, fatte salve le operazioni urgenti e di tumulazione ed estumulazione con la

presenza di un numero limitato di familiari;

da lunedì 16 novembre e fino a lunedì 30 novembre sono vietati la permanenza e lo stazionamento di persone (non il transito pedonale o veicolare) non motivati da ragioni di

stretta necessità legate allo svolgimento o alla fruizione delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente: sul territorio nel Centro Storico (area ricompresa ambo i lati

di via Paisiello, Via Mercadante, via Rossini, piazza Mario Pagano, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, Via Mascagni, via Aprile, via Santoro, Corso Italia comprese le aree

pubbliche ricadenti all’interno di detto perimetro) nonché in Piazza Crispi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Motolese, via Montegrappa, Piazza Marconi, Via e Vico II Trieste

PRECISA

che le attività di ristorazione sono consentite sempre con consegna a domicilio e dalle ore 5.00 alle ore 22.00 con modalità di asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle

immediate adiacenze;

nelle aree sopra citate in cui vige il divieto di permanenza è possibile stazionare, per il tempo strettamente necessario, per fruire dei beni e dei servizi delle attività consentite dalla

normativa nazionale vigente;

che resta consentito il passeggio anche nelle zone in cui vige il divieto di permanenza e distazionamento;

RAMMENTA

l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi

all’aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM;

che è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

il divieto di spostamento al di fuori del territorio comunale se non per i motivi previsti dal DPCM vigente

AVVERTE

Che l’inosservanza della presente ordinanza comporta, ai sensi del D.L. N. 83/2020 l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille/)

D I S P O N E

di inviare copia ai Dirigenti dei Settori III e IV per gli adempimenti di propria competenza di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale

del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene notificata

• Al Commissariato di P.S.;

• Al Comando Compagnia Carabinieri;

• Al Comando Guardia di Finanza;

• Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

• Al Comando della Polizia Locale

• Al Prefetto della Provincia di Taranto;

• Alla Regione PUGLIA – Sala operativa di Protezione Civile;

• Alla Provincia di Taranto;

• Al Direttore Generale ASL Taranto;

• Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca;

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

• Alle associazioni di categoria degli esercenti dei mercati;

• Alla Monteco srl

C O M U N I C A

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034; entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA. SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DELL’I.C. MARCONI FINO AL 25 NOVEMBRE 2020

Il Sindaco

Premesso che in data 15 novembre 2020 il Dirigente l’IC Marconi ha ricevuto comunicazione ufficiale dalla Asl di un caso positivo tra i collaboratori scolastici al virus SARS-CoV2 con la

disposizione di sottoporre tutti i contatti stretti dello stesso a provvedimento di quarantena, ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ss.mm.ii. e Circolare del

Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020;

in data 15 novembre il Dirigente Scolastico dell’ I.C. Marconi ha informato l’Amministrazione comunale della citata comunicazione e ha chiesto la chiusura di tutti i plessi appartenenti alla Scuola in oggetto non avendo personale ATA da adoperare;

Dato atto che

l’IC Marconi ha inviato alla Asl l’elenco dei nominativi di tutti i contatti stretti del caso confermato e che è in attesa di conoscere l’esito del tampone di un altro collaboratore scolastico presente nell’Istituto fino al 10 di novembre u.s.;

l’Amministrazione comunale appena informata dell’avvenuto contagio ha provveduto alla sanificazione degli ambienti scolastici;

Considerato che i collaboratori scolastici nelle loro funzioni vengono a contatto abitualmente con tutti gli ambienti scolastici e con il personale docente e non docente e che quindi potrebbe

configurarsi una situazione fortemente a rischio in termini di probabilità di contagio;

Rilevata la criticità della situazione;

Ritenuto di dover procedere in merito

Visto l’art. 50 del D.lgs, n.267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale

O R D I N A

per i motivi indicati, al fine di ridurre il rischio di contagio, la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti i plessi dell’I.C. Marconi fino al 25 novembre 2020

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

D I S P O N E

di inviare copia ai Dirigenti dei Settori III e V per gli adempimenti di propria competenza;

che la Dirigente Scolastica comunichi tale ordinanza tempestivamente al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie e agli studenti;

di dare diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Martina Franca e con ogni altro mezzo disponibile

La presente Ordinanza viene notificata

• Alla Dirigente Scolastica dell’IC Marconi

• Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

• Al Prefetto della Provincia di Taranto;

• Al Commissariato di P.S.;

• Al Comando Compagnia Carabinieri;

• Al Comando Guardia di Finanza;

• Al Comando della Polizia Locale

• Al Direttore Generale ASL Taranto

• All’Asl di Taranto Dipartimento di Prevenzione;

C O M U N I C A

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Correlati

Commenta l'articolo: