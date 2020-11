Tamponi e casi positivi nella provincia di Brindisi, i dati della Asl

Sono 44.835 i residenti nella provincia di Brindisi sottoposti a tampone orofaringeo per la ricerca di Sars-CoV-2 nel periodo compreso tra il 24 febbraio e l’8 novembre: 114,8 soggetti ogni 1.000 residenti. I dati sono contenuti in un report dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl.

Sono 14.428 quelli che rientrano nel Distretto Socio-sanitario n.1 (Brindisi, San Vito dei Normanni); 8.758 nel n. 2 (Cisternino, Fasano, Ostuni); 10.621 nel n. 3 (Carovigno, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria, San Michele Salentino e Villa Castelli) e 11.028 nel Distretto n. 4 (Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna).

Sono 958 i casi attualmente positivi, con un’età media di 46,5 anni: 280 a Brindisi, 109 a Francavilla Fontana, 104 a Ostuni, 85 a Fasano, 51 a San Pietro Vernotico, 47 a Villa Castelli, 35 a San Michele Salentino, 29 a Carovigno, 29 a Mesagne, 25 a Ceglie Messapica, 23 a San Pancrazio Salentino, 22 a Erchie, 21 a San Vito dei Normanni, 20 a Cellino San Marco, 19 a Latiano,15 a Cisternino, 12 a San Donaci, 12 a Torchiarolo, 11 a Torre Santa Susanna, 9 a Oria.

“I dati dell’attività di sorveglianza sanitaria – spiega l’epidemiologo Pasquale Pedote, che ha curato il report con il collega Francesco Paolo Bianchi – sono in continua evoluzione. Complessivamente, nel periodo di riferimento, sono stati eseguiti 65.060 tamponi, in media 1,44 tamponi per soggetto sottoposto a test, ossia l’11,1% dei tamponi effettuati in Puglia. In linea con l’evoluzione del quadro epidemiologico – continua – si osserva un trend in aumento nel numero di tamponi eseguiti e della proporzione di tamponi positivi, con i valori massimi raggiunti nelle ultime settimane”.

Tra il 24 febbraio e l’8 novembre sono 1.983 i casi confermati: nella fascia di età 0-9 anni sono 97 i positivi; 162 in quella 10-19 anni; 242 nella fascia 20-29 anni; 247 nel range 30-39; 312 in quello 40-49 anni; 346 tra i 50 e 59 anni; 244 tra i 60 e 69 anni; 170 tra i 70 e 79 anni; 126 tra gli 80 e gli 89 anni, 37 nella fascia di persone con età pari o superiore a 90 anni. Sono 74 i decessi totali: 58 casi tra le persone che hanno più di 70 anni; 9 tra i 60 e 69 anni, 6 casi tra i 50 e i 59 e 1 nella fascia 30-39.

La maggior proporzione di casi positivi è di sesso femminile (1.021 casi, pari al 51,5%) e l’età mediana è di 47 anni; in linea con le osservazioni a livello regionale e nazionale si osserva da settimane un trend in aumento dell’età mediana con il procedere del tempo. Inoltre per il 16,1% dei soggetti risultati positivi, 320 casi, è riportata in anamnesi almeno una patologia cronica, ma questo dato potrebbe essere sottostimato.

Quasi la metà dei casi è riconducibile a un contatto stretto con caso accertato; mentre per 86 soggetti (4,3%) il fattore di rischio non è definito.

“I fattori di rischio individuati, per settimana di pandemia – dice ancora Pedote – risultano spesso sovrapponibili alle strategie poste in essere. Infatti, si evidenzia fino al mese di maggio una maggiore proporzione di ‘contatto con persona contagiata’, dal mese di maggio a luglio prevale quale fattore di rischio lo screening, in linea con le azioni promosse dalla Regione. Infine, dal mese di luglio compaiono i rientri da aree a rischio. Nelle ultime settimane diventano prevalenti i casi sospetti di cui risulta complesso ricostruire la catena di contagio”.

Intossicazione da funghi: nuovo intervento del Centro di controllo micologico

Un nuovo caso d’intossicazione da funghi nel territorio di Brindisi: si tratta del quinto intervento del Centro di controllo micologico della Asl nelle ultime settimane. Un 75enne di Mesagne venerdì sera si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino con vomito e dolori addominali.

L’uomo ha portato con sé un campione dei funghi sott’olio consumati a pranzo, che il micologo reperibile del Centro di controllo della Asl, Giampaolo Amatori, ha riconosciuto come tossici: si tratta del Lactarius a lattice bianco e del Lactarius tesquorum (dal latino loca tesqua, landa desertica) noto come fungo di mucchio, fungo del cisto (il cistus monspeliensis, sotto il quale cresce) o “mucchiarieddu”.

Il Lactarius a lattice bianco provoca sindrome gastroenterica con vertigini e cefalea, generalmente risolvibili in 48-72 ore. Il Lactarius tesquorum, invece, contiene tossine termolabili, che si inattivano con il calore: non vanno mai grigliati ma bolliti intorno ai 70 gradi con eliminazione dell’acqua di cottura. Se non cotti adeguatamente possono causare gastroenteriti con diarrea, nausea e vomito.

“In questo caso particolare – spiega il medico del Pronto soccorso del Perrino Giuseppe D’Andria, che ha seguito il paziente – i funghi erano stati raccolti da un conoscente dell’uomo e preparati sott’olio dalla moglie. Nei casi di intossicazione è importante valutare anche le modalità di conservazione degli alimenti. Per questo abbiamo deciso comunque di tenere in osservazione il paziente nel reparto di Geriatria per escludere eventuali problemi legati a questo aspetto”.

“In generale – continua – un paziente che arriva al Pronto soccorso con intossicazione da funghi viene sottoposto a lavanda gastrica, seguita dalla somministrazione di carbone vegetale, e idratato con flebo. Vengono valutate la funzionalità renale ed epatica e dati farmaci per calmare i dolori e contrastare il vomito. Se il paziente ha con sé residui del pasto o funghi simili a quelli ingeriti, come in questo caso, contattiamo il micologo del Centro di controllo per l’individuazione del tipo di fungo. A questo punto chiamiamo il Centro antiveleni di Pavia, che è operativo h24, per concordare la migliore terapia e somministrare un eventuale antidoto”.

