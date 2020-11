PalaRicciardi, l’amministrazione comunale lancia il contest “Verdi Ricordi”

L’amministrazione comunale, a seguito della riconsegna alla città del PalaRicciardi, lancia “Verdi Ricordi”, un contest rivolto a tutti i tarantini appassionati e non di basket che abbiano nel loro cassetto dei ricordi una foto della storica palestra Ricciardi durante la gloriosa attività sportiva del passato.

«In questi giorni abbiamo notato il grande amore della città nei confronti della Ricciardi – ha dichiarato l’assessore allo Sport Fabiano Marti – soprattutto da parte dei tanti appassionati di basket. Un luogo che trasuda storia, una storia che ha bisogno di essere raccontata attraverso la memoria fotografica dei tanti tarantini che hanno vissuto ogni momento di quell’impianto, prima dell’abbandono. Proprio per questo abbiamo pensato, insieme al consigliere Gianni Azzaro e in collaborazione con alcuni storici esponenti della pallacanestro tarantina, di lanciare un contest che ci permetta di raccogliere le foto più belle ed esporle proprio all’interno del PalaRicciardi. Nei prossimi giorni, inoltre, incontreremo via conference call tutti gli appassionati per organizzare altre attività e per raccogliere ulteriori suggerimenti e iniziative».

Le foto possono essere inviate sia via messaggio privato alla pagina Facebook Ecosistema Taranto, sia via mail all’indirizzo assessoremarti@comune.taranto. it o a mezzo posta ordinaria alla sede dell’assessorato alla cultura: Palazzo Pantaleo – Rampa Pantaleo.

Correlati

Commenta l'articolo: