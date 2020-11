Taranto: Viale Magna Grecia, presto la gara per i lavori di riqualificazione del terzo lotto

Tutto pronto per la gara che affiderà i lavori di realizzazione del terzo lotto di viale Magna Grecia. Gli uffici della direzione Lavori Pubblici hanno completato l’istruttoria relativa all’approvazione degli atti di gara e all’impegno di spesa, passaggio che consentirà di bandire l’appalto nelle prossime settimane e iniziare i lavori già per i primi mesi del 2021.

Il tratto compreso tra via Galera Montefusco e via Pisa sarà oggetto di una complessiva riqualificazione che si armonizzerà con gli interventi già effettuati lungo il resto dell’arteria, fondamentale per il traffico cittadino e la viabilità in entrata e in uscita da Taranto. I lavori, che ammontano a circa 1 milione di euro, prevedono la realizzazione di tre rotatorie e della pista ciclopedonale lungo l’isola spartitraffico, più la riqualificazione dei marciapiedi, di tutte le alberature esistenti e dell’intero sistema di illuminazione.

«Questo è un tassello importante per l’intero sistema della viabilità cittadina – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, così come l’abbiamo rimodulata attraverso il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Ma è anche un interessante intervento di natura urbanistica, considerando che stiamo già riqualificando tutta l’area che circonda la Concattedrale e che presto metteremo mano a un altro fondamentale asse viario, via Dante».