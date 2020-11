Taranto, il consigliere Vietri: “Multare quanti si assembrano”

“Occorre multare quanti si assembrano altrimenti risulterà vano il sacrificio richiesto con le chiusure a chi lavora. Il sindaco aveva annunciato questa nuova ordinanza contestando giustamente i troppi assembramenti in giro causati soprattutto da giovanissimi e su questi occorreva interveniva con controlli e sanzioni. Gli assembramenti non erano nei negozi o negli studi professionali che hanno adottato in questo periodo le misure di prevenzione previste dai protocolli.

Nonostante ciò queste categorie vengono costrette a cessare anticipatamente le proprie attività mentre chi ha finora bivaccato in strada non rispettando le misure antiCovid potrà continuare a farlo visto che resta ancora possibile circolare fino alle ore 22. Nel chiedere ulteriori sacrifici alla popolazione il sindaco Melucci dovrebbe dire quante persone sono state finora multate per essersi assembrate per scongiurare l’aumento della curva dei contagi e per evitare l’adozione di questi provvedimenti restrittivi.

La rabbia di molti cittadini è giustificata dal fatto che l’arrivo della seconda ondata era noto da mesi pertanto per preservare la salute pubblica doveva essere programmato un piano efficace di controlli. Questo non è stato fatto quindi l’attuale situazione è figlia dell’assenza di controlli efficaci che spettavano alla pubblica amministrazione.

Per l’incapacità di garantire i controlli sono anche stati chiusi i parchi impedendo alle famiglie di portare un poter portare i bambini più piccoli a giocare. Si tratta quindi a mio avviso di provvedimenti restrittivi che impongono ulteriori sacrifici ai tarantini ma che non produrranno da soli una riduzione dei contagi e ora il comune deve controllerà al tappeto l’intero territorio compresi tutti i quartieri periferici sanzionando pesantemente quanti non rispettano il divieto di assembramento.

Chiederò comunque al sindaco formalmente di sapere quale forme di compensazione economica verrà garantita dal comune alle categorie colpite a seguito di questo suo provvedimento. Concludendo rispetto al timore espresso anche dal sindaco sulla situazione degli ospedali sarebbe opportuno che egli chieda conto della tenuta del sistema sanitario alla regione. Perché è ingiusto e grave cercare di indicare il popolo quale unico responsabile del diffondersi dell’epidemia quando anche le istituzioni hanno la propria la responsabilità sull’inefficacia dei controlli, sui ritardi della sanità pugliese nell’eseguire i tamponi e su tutta la gestione di questa emergenza.”

Nota di Giampaolo Vietri – Consigliere Comunale – Fratelli d’Italia

