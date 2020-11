Servizi innovativi e commercio online guideranno l’Industria Felix nel 2021

Lunedì al via la tre giorni del Premio che esalta le performance gestionali, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità: 122 imprese al top

In apertura intervengono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Turco e il vicepresidente di Confindustria Grassi

Sono due i settori che guideranno la ripresa nel 2021, con una crescita significativa dei ricavi rispetto al 2019: commercio online (+17,1%) e servizi innovativi (+3,2%). È quanto emerge da un’inchiesta realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale supplemento con Il Sole 24 Ore, rispetto alle previsioni stimate dall’Ufficio studi di Cerved, che sarà presentata dal 16 al 18 novembre durante la prima edizione digitale di Industria Felix – L’Italia che compete dal direttore responsabile di IFM Michele Montemurro e dal ceo di Cerved Group Andrea Mignanelli.

Nonostante la ripresa prevista dopo l’arrivo del vaccino, i ricavi delle imprese italiane rimarranno nel 2021 circa 10 punti al di sotto rispetto ai livelli pre-Covid. I risultati saranno però fortemente differenziati, con pochi settori che riusciranno ad accrescere il fatturato nel biennio a causa della pandemia. L’accelerazione di alcune tendenze, come la maggiore digitalizzazione di molti servizi che segnerà il “new normal”, e l’emergere di nuovi paradigmi caratterizzeranno le economie avanzate dopo il Covid.

I dati saranno presentati durante la tre giorni organizzata da IFM in collaborazione con Cerved, Luiss, Sustainable Development, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, le media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e, per la prima giornata, con la partnership istituzionale di Regione Puglia e Puglia Sviluppo. Durante l’evento saranno premiate 122 imprese con sede legale in Italia performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili.

Lunedì, oltre a Montemurro e Mignanelli, nell’evento moderato dal giornalista Angelo Mellone, interverranno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Programmazione economica e agli Investimenti Mario Turco, il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, il docente di Economia industriale dell’Università Luiss e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi, gli amministratori unici di Sustainable Development e FundCredit Michele Chieffi e Claudia Catalano, il dirigente della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio e i componenti del Comitato scientifico: il board member di Enel Finance International Ernesto Di Giacomo, il presidente di Grant Thornton Consultants Roberto H. Tentori e il componente del Gruppo tecnico Finanza e Credito di Confindustria Filippo Liverini.

I nomi delle 122 aziende premiate per Settori

Qui di seguito l’elenco delle 122 aziende che saranno premiate da Industria Felix suddivise per settore.

Agroalimentare (8): Babbi S.R.L., F. Divella S.P.A., Fratelli Branca Distillerie S.R.L., Nutkao S.R.L., Oropan S.P.A., Rummo S.P.A., San Giorgio S.P.A., Urbani Tartufi S.R.L.. Ambiente (13): Ar S.R.L., Centro Risorse S.R.L., Cosir S.R.L., Demap S.R.L., Docks Lanterna S.P.A., Eco Sinergie Società Consortile A R.L., Legnago Servizi S.P.A., Poliservice S.P.A., Portamb S.R.L., Progeva S.R.L., S.O.S. Diving Italia S.P.A., Traina S.R.L., Var S.R.L.. Casa (5): Ballarini Paolo & Figli S.P.A. (Zwilling Ballarini Italia S.R.L.), Gommatex Spalmati S.R.L., Gruppo Turi S.R.L., Indel B S.P.A., Quadrifoglio Sistemi D’arredo S.P.A.. Chimica e Farmaceutica (5): Orion Engineered Carbons S.R.L., Polifarma S.P.A., Procos S.P.A., Sandoz S.P.A., Zhermack S.P.A.. Commercio (10): Apulia Distribuzione S.R.L., Autotorino S.P.A., Carpoint S.P.A., Casillo Commodities S.P.A., Ceccato Automobili S.P.A., Chg-Meridian Italia S.P.A., Nordival S.R.L., Pewex-Al.Pa. S.R.L., Theras Lifetech S.R.L., Ucm Sportswear S.R.L. (Cotton&Silk). Commercio Online (6): Binky S.R.L., Domino Sistemi S.R.L., Extremebit S.R.L., Italfrom S.R.L., Strumentimusicali.Net S.R.L., Vargam S.R.L.. Comunicazione, Cultura, Informazione, Intrattenimento (8): Across S.R.L., Aditus S.R.L., Incentive Promomedia S.R.L., Leo 3000 S.P.A., Santa Monica S.P.A., Stilscreen S.R.L., Tivù S.R.L., Retelit Digital Services S.P.A.. Costruzioni (7): Ceit S.P.A., City Green Light S.R.L., D’adiutorio Appalti E Costruzioni S.R.L., Eco-Dem S.R.L., Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A., Ode S.R.L., Zanzar S.P.A. (IN & Out S.P.A.). Energia e Utility (7): Acquedotto Pugliese S.P.A., Alma Petroli S.P.A., B1gas S.P.A., Egea Commerciale S.R.L., Eisackwerk S.R.L., Emiliambiente S.P.A., Gori S.P.A.. Logistica E Trasporti (7): Alilauro Gruson S.P.A., Alphabet Italia Fleet Management S.P.A., Brescia Mobilità S.P.A., Intermodaltrasporti S.R.L., L.R.S. Trasporti S.R.L., Se.Tra.S. (Servizi Trasporti Speciali) S.R.L., Trans Italia S.R.L.. Meccanica (10): B F T S.P.A., Irem S.P.A., Leoni Italy S.P.A., M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.P.A., Magna Pt S.P.A., Pedrollo S.P.A., Proma S.P.A., Salvagnini Italia S.P.A., Savio Macchine Tessili S.P.A., Unox S.P.A.. Metalli (4): Ilta Inox S.P.A., Lasim S.P.A., Sandrini Metalli S.P.A., Sbe-Varvit S.P.A.. Moda (4): Carvico S.P.A., Kering Eyewear S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Prada S.P.A.. Ristorazione (7): Arilica Food & Beverage Services S.R.L., Da Pino S.R.L., F.A.R.M. S.R.L. (Mela Holding Group S.P.A.), Il Ceppo S.R.L., Mdc Fast Food S.R.L., Pedevilla S.P.A., Serenissima Ristorazione S.P.A.. Sanità (2): Casa Di Cura Privata Madonna Delle Grazie S.P.A., Villa Margherita S.P.A.. Servizi Innovativi (8): Ediscom S.P.A., Engineering – Ingegneria Informatica – S.P.A., Fincons S.P.A., Infoplus S.R.L., Sea Vision S.R.L., Seac S.P.A., Teoresi S.P.A., Ware Place S.R.L.. Turismo (5): Avino S.R.L., Bellevue S.P.A., Il Diamante S.R.L., Lariohotels S.P.A., Marina Di Venezia S.P.A.. Vitivinicolo (6): Antica Azienda Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris, Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini S.R.L., Ca’del Bosco S.R.L., Cantina Valtidone Soc.Coop. A R.L., Santa Margherita S.P.A., Varvaglione Vigne & Vini S.R.L. (Varvaglione 1921).

