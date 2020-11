Kyma Mobilità schiera gli Ausiliari del traffico contro il Covid-19

Gli Ausiliari del traffico di Kyma Mobilità, il personale addetto al controllo dei parcheggi nelle strisce blu, sono pronti per contribuire a contrastare il diffondersi del contagio in città.

Per questo sono stati opportunamente formati seguendo un corso interno, realizzato in più turnazioni per evitare assembramenti, nel corso del quale hanno ricevuto dall’azienda una casacca identificativa e i Dispositivi di Protezione Individuale: visiera trasparente, mascherine, guanti e gel igienizzante.

«L’idea di Kyma Mobilità – ha spiegato la presidente Giorgia Gira – è quella di utilizzare anche loro, fuori dal nomale orario di servizio, alle fermate degli autobus per assistere i cittadini controllando che rispettino le prescrizioni anti Covid19: rispettare il distanziamento sociale e indossare le mascherine, laddove qualcuno ne sia sprovvisto gliela forniranno. Verificheranno, inoltre, che a bordo degli autobus sia rispettato il contingentamento al 50% imposto dall’ultimo DPCM, allertando in caso contrario la nostra Sala operativa».

«Con loro andiamo a rafforzare – ha sottolineato l’Avvocato Giorgia Gira – il servizio già svolto alle fermate dalle squadre dei verificatori di Kyma Mobilità che alle fermate, senza salire a bordo degli autobus, controllano anche che tutti i passeggeri abbiano un biglietto o un abbonamento valido».

Sono numerosi gli ausiliari del traffico che, su base volontaria, hanno accettato di partecipare a questa iniziativa, una delle numerose azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale e dalle sue società partecipate per ridurre in città le occasioni di contagio da Coronavirus.

«Kyma Mobilità fa suo l’appello del Sindaco Rinaldo Melucci – ha concluso la presidente Giorgia Gira – affinché in questo momento tutti i cittadini adottino, con senso di responsabilità, tutti i comportamenti, individuali e sociali, atti a contrastare il diffondersi del contagio in città!».

