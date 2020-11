Federfarma Taranto e CRI: consegna a domicilio dei farmaci nei Comuni di Massafra e di Manduria

Così come avvenuto la settimana scorsa per quanto riguarda le farmacie del Comune di Taranto, anche le farmacie dei Comuni di Manduria e Massafra, hanno, tramite la propria Associazione di Categoria “Federfarma Taranto”, sottoscritto un accordo con la Croce Rossa Italiana, comitato di Taranto, per garantire la consegna gratuita presso il proprio domicilio a tutti i cittadini residenti nel Comune di Manduria, con età superiore a sessantacinque anni oltre che per gli invalidi dato il rinnovarsi delle restrizioni dovute all’incremento dei contagi da COVID-19.

Anche per quanto concerne il servizio in questi comuni, il cittadino che necessita della consegna a domicilio può chiamare il numero 3792141035 dalle 09.30 alle 12.30. Il numero è attivo tutti i giorni della settimana tranne la Domenica.

La mattina sarà dedicata alla raccolta delle richiesta mentre nel pomeriggio avverrà la consegna dei farmaci al domicilio secondo l’ordine di arrivo delle chiamate.

