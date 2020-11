Concluso il contest, il campo B dello Stadio “E. Iacovone” sarà intitolato a Francesco Di Molfetta

Si è concluso lo scorso 30 settembre il contest indetto dall’assessorato allo sport del Comune di Taranto finalizzato all’individuazione di un nome per l’impianto sportivo comunale sino ad ora denominato semplicemente Campo B dello Stadio “E. Iacovone”. L’idea del contest nasce dalla volontà dell’Amministrazione di rinominare l’impianto alla luce dei sostanziali interventi che lo hanno reso una struttura totalmente autonoma e con una gestione indipendente dallo stadio principale.

Sono stati centinaia i messaggi e i commenti al post giunti sulla pagina Ecosistema Taranto, per cui nei giorni scorsi si è provveduto al conteggio dei voti per decretare il vincitore. Ebbene, il campo B dello Iacovone sarà intitolato a Francesco Di Molfetta, il giovane tifoso rossoblù scomparso nel 2012, che ha ottenuto ben 537 preferenze rispetto alle 200 per Lino Ferrante.

Nei prossimi giorni, l’amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci provvederà ad ufficializzare il nome dell’impianto attraverso una cerimonia ufficiale.

«Siamo felicissimi che il campo B sia intitolato a Francesco – dichiara l’assessore allo Sport Fabiano Marti – perché sappiamo quanto fosse tifoso del Taranto e quanto sarebbe contento di questo. Ne approfitto, inoltre, per ringraziare le centinaia di persone che hanno votato attraverso la pagina Ecosistema Taranto, perché questo dimostra ancora una volta la grande attenzione per lo sport nella nostra città».