Avviso pubblico per le candidature di strutture per lo svolgimento di matrimoni e unioni civili

Novità in arrivo per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nella Città di Francavilla Fontana (BR). Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale lo scorso giugno di un nuovo regolamento che disciplina questa materia, è stato avviato l’iter per l’accreditamento delle strutture esterne alla casa comunale dove svolgere i riti civili. Potranno essere candidate le strutture situate nel territorio comunale in possesso di una consolidata ed oggettiva rilevanza storica, culturale, ambientale, archeologica, etnoantropologica o turistica.

La richiesta per l’istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili può essere presentata da soggetti pubblici e privati. Il testo completo dell’Avviso Pubblico e la documentazione sono disponibili sul sito internet istituzionale.

