Zullo: “Se avessimo fatto i test antigenici rapidi avremmo tenuto il virus più sotto controllo”

Di seguito la dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo. “Il presidente del Veneto, Zaia, in un’intervista in tv ha dichiarato che la sua Regione effettua 120mila tamponi antigenici rapidi alla settimana, oltre a quelli ordinari. E’ chiaro che è questa una delle misure che ha permesso alla sua Regione di restare zona Gialla e non entrare subito nel girone di quelle Arancione e Rossa.

Come abbiamo più volte ribadito dal 29 settembre scorso il Ministero della Salute ha autorizzato l’uso di tamponi rapidi antigenici e sollecitato le Regioni ad attivarsi nelle comunità ed in primis nella scuola, ma da quel che mi risulta nonostante una circolare dei giorni scorsi i test rapidi in Puglia non vengono effettuati e se, visti i dati degli ultimi bollettini, la Puglia dovesse finire in zona Rossa, o peggio in un secondo lockdown non avrebbero stessa efficacia.

I test rapidi servono come test di screening per screenare negli asintomatici e nei paucisintomatici i positivi in una comunità e separarli dai negativi per evitare il lockdown ma una volta che sei in lockdown con tutte le persone a casa l’ introduzione dei test antigenici diventa superflua. Siamo in ritardo in Puglia, ormai alle soglie di un nuovo lockdown e si rischia il paradosso di spendere oggi per acquistare tamponi antigenici che i medici non potranno somministrare poiché la gente sarà chiusa in casa.

Per questo motivo le parole dell’assessore regionale alla sanità (in pectore), Pierluigi Lopalco: “Se avessimo posticipato l’avvio delle scuole avremmo avuto un rallentamento dei contagi” suonano persino stonate, perché se avessimo utilizzato subito i test rapidi nelle scuole – senza il gioco aperte sì aperte no – sicuramente non solo un rallentamento, ma un contenimento dei contagi lo avremmo avuto. Purtroppo Lopalco insegue dati e virus con la velocità di una tartaruga mentre il virus viaggia alla velocità della luce.”

