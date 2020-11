Usb – Fidas: “Sono 47 i donatori che hanno aderito alla raccolta sangue”

“Ci riteniamo soddisfatti della seconda raccolta di sangue organizzata in collaborazione con la sezione di Taranto della Fidas. Quasi 50 persone ci hanno raggiunto in piazza della Vittoria questa mattina per donare il sangue, consapevoli di quanto un gesto simile sia importante e prezioso, in alcuni casi determinante, in una fase complicatissima dal punto di vista sanitario.

L’Unione Sindacale di Base di Taranto in maniera convinta porta avanti questa iniziativa, forte anche del sostegno dell’associazione “Giorgioforever”, dell’associazione di pesca “Martin Pescatore” e del “Primus Bar”, diverse realtà che insieme alla nostra organizzazione sindacale, mostrano tale sensibilità.

L’autoemoteca ha atteso l’arrivo dei donatori dalle 8.00 alle 12.00 nella centralissima piazza della città.

L’Usb assicura che tutte le misure previste per evitare il rischio di contagio da Covid sono state osservate e preannuncia che, prima della fine dell’anno in corso, certamente l’iniziativa verrà riproposta”, conclude la nota dell’Usb coordinamento provinciale Taranto.

