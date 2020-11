Taranto, FdI: “Attività produttive, commissione lavori nell’interesse della città”

“In un momento come questo in cui le imprese, i commercianti e gli artigiani sono tra le categorie più colpite dagli effetti della crisi dovuta al coronavirus la commissione consiliare attività produttive del comune di Taranto è da mesi con un presidente dimissionario che non viene sostituito. È un paradosso che tale nomina sembri non interessare a nessuno, e che non sia stata conclamata contestualmente alle dimissioni del presidente uscente, visto che la commissione è competente come prevede il regolamento su questioni di grande rilevanza per la città; attività e piani industriali produttivi, commercio, fiere, politiche per il lavoro, sviluppo territoriale e marketing, turismo, green economy e del terzo settore. Competenze che evidentemente il consiglio comunale ha deciso di abdicare a totale appannaggio della giunta riducendosi a spettatore o, quando va bene, a mero organo di ratifica delle decisioni già prese dal sindaco.

Evidenziamo pertanto alla cittadinanza che la presidenza della commissione permanente Attività Produttive, attualmente vacante, è un incarico che va ricoperto da uno dei consiglieri comunali di maggioranza e che viene affidato su indicazione dalla compagine politica che sostiene Melucci. Ci chiediamo di conseguenza come mai non esista tra i consiglieri comunali di maggioranza uno tra essi disposto, o interessato, a farsi carico di tale compito e che voglia far funzionare l’organismo consiliare deposto a proporre le soluzioni riguardanti le attività produttive e l’economia cittadina. Oltre che denunciare la sciatteria istituzionale che la maggioranza al comune dimostra anche in questo caso è nostro interesse far sì che questa importante commissione oramai inconcludente riprenda a lavorare nell’interesse della città. Noi crediamo che il consiglio comunale, attraverso l’istituto della commissione attualmente condotta con improvvisazione, debba riavvicinarsi alle aziende e alle categorie in difficoltà incontrandole, ascoltandole e interpretandone i bisogni attraverso atti di propria competenza.

Come Fratelli d’Italia intendiamo lavorare per la città per questo non riteniamo ammissibile tanta rilassatezza e l’abbandono di una commissione comunale, in questa emergenza più che mai fondamentale, orfana da mesi di un presidente effettivo quando i settori produttivi per i quali dovrebbe operare sono allo stremo delle proprie forze e non fanno altro che chiedere ascolto e aiuto alle istituzioni.”

Giampaolo Vietri, Tony Cannone, Floriana De Gennaro

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

