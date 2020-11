Operazioni di pulizia e rassetto nei quartieri Salinella, Tamburi e in viale Magna Grecia

Ancora un’attività di pulizia e rassetto portata a termine dagli operatori di Kyma Ambiente nei quartieri Salinella, Tamburi e in viale Magna Grecia. Nelle ultime ore le squadre dell’azienda partecipata del Comune di Taranto sono intervenute in via Salinella, via Lago di Garda, via Lago di Albano e via Lago di Bracciano; poi in via Galeso, in via Orsini (una parte) e nelle traverse fino a via Galeso (a inizio settimana anche in via Buonarroti e in piazza Nasole).

Il programma di interventi proseguirà ancora nei prossimi giorni nei diversi quartieri della città, così come predisposto dall’amministrazione comunale.

«Stiamo procedendo con la pulizia e il rassetto di nuove zone della città – ha commentato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli – d’intesa con il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore Paolo Castronovi. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, con un notevole sforzo da parte dei nostri operatori che stanno rispondendo alle esigenze dei cittadini, riportando igiene e decoro nelle strade e nelle aree a verde».

