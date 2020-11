Kyma Mobilità incontra Asset

L’Avvocato Giorgia Gira Presidente di Kyma Mobilità, e l’ingegnere Mauro Piazza, Direttore tecnico e Direttore d’Esercizio dell’azienda di mobilità, hanno tenuto in videoconferenza una riunione con Asset, l’agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio.

Assett sta coordinando, dal punto di vista tecnico, la redazione del Piano Strategico per Taranto, di concerto con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, nonché le altre istituzioni statali, regionali e locali.

Si è trattata di una prima riunione nel corso della quale è stata presentata la situazione attuale della mobilità a Taranto, con le aree di parcheggio e le principali direttrici delle linee degli autobus, nonché le criticità e le relative soluzioni già individuate e poste in essere da Kyma Mobilità.

Questi elementi sono stati poi inseriti anche nel nuovo piano per una mobilità sostenibile elaborato dall’Amministrazione Comunale che prevede, oltre alla prossima introduzione in servizio di nuovi autobus a propulsione “ibrida”, anche la realizzazione delle innovative linee BRT.

«Esprimo grande soddisfazione per l’esito di questo primo incontro con Asset – ha dichiarato in conclusione l’Avvocato Giorgia Gira – che ha confermato come una moderna mobilità rappresenti uno degli elementi più importanti del nuovo Piano strategico per Taranto, in grado di influire in modo determinante sulla qualità della vita dei cittadini».​

Correlati

Commenta l'articolo: