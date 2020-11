Come da cronoprogramma si è svolto un incontro in videoconferenza sul progetto Bus Rapid Transit che verrà presentato al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.

In collegamento le società aggiudicatarie della realizzazione del progetto, l’assessore alla Mobilità dell’amministrazione MelucciGianni Cataldino, il comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia, l’ing. Simona Sasso per la direzione lavori pubblici, Kyma Mobilità, Cassa Depositi e Prestiti, e l’ing. Stefano Ciurnelli, consulente del Comune.

«La fase avanzata di confronto – fa sapere l’assessore Cataldino – ha visto i presenti impegnati in una valutazione dettagliata di quanto necessario alla redazione definitiva. L’impegno è di proseguire con la stessa intensità e con confronti frequenti per poter raggiungere l’obbiettivo finale entro l’inizio di gennaio».

