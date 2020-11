Adoc Taranto: Piazzale Bestat terra di conquista

“Denunciamo tramite gli organi di stampa la situazione di degrado e pericolosità per i cittadini che si viene a creare la sera nel Piazzale Bestat. Nella serata di ieri un numeroso gruppo di ragazzini imperversava nel piazzale, assolutamente senza avere i dispositivi anti Covid ed in stretto assembramento, alcuni di loro nel passare vicino ad alcuni cittadini sfacciatamente simulavano anche il colpo di tosse, a dimostrare quanto poco fosse in essere la loro educazione, anzi sicuramente più portati al delinquere. Come se non bastasse due moto con quattro elementi a bordo entravano nel Piazzale stesso per aggigungersi all’orda di bulli.

Di certo sappiamo che si è provato a chiamare la Polizia Locale al numero 0997311089 alle 18,13 ma non si è avuta nessuna risposta. Il piazzale è rimasto terra di conquista dell’orda di bulli. Vogliamo ricordare all’Amministrazione di Taranto che pochi giorni fa è stata effettuata l’inaugurazione della biblioteca Acclavio, con comunque utilizzo soldi pubblici e per questo sembra come minimo giusto preservare sia la biblioteca Acclavio, nonchè tutti i cittadini abitanti della zona Bestat, per i fruitori di servizi ed uffici esistenti in quella zona e sopratutto per il contenimento del contagio COVID 19. Per tanto chiediamo che si effettui assolutamente un costante controllo di Polizia, in qualsiasi forma. Se l’organico del personale di Polizia Locale non lo permette, si chieda al Prefetto un coordinamento con le altre FF.OO. o si affidi a Vigilanza Privata.

Come chiediamo maggiore controlli nei locali commerciali etnici dove si constata una certa leggerezza del rispetto delle regole anti Covid, nonchè ricordare ad alcuni Bar di rispettare le norme, in quanto senbrerebbe che abbiamo solo spostato un tavolino all’ingresso e che gli avventori consumano sul posto. Concludiamo nel richiamare i cittadini/consumatori al pieno rispetto delle regole anti Covid, agli amici del settore commercio che stanno vivendo un periodo lunghissimo di sacrifici, di mantenere assolutamente il rispetto dellle regole, perchè con il comportamento di oggi ci giochiamo il futuro dei prossimi giorni.”

Nota del Presidente di Adoc Taranto, Domenico Votano

