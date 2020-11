Ugl: chiarimenti sui casi di Covid-19 dei dipendenti l’Arca A.R.L. in forza agli uffici comunali

“Riteniamo opportune alcune precisazioni riguardo gli avvenimenti che vedono coinvolti due lavoratori dell’Arca risultati positivi al Covid19 durante la loro attività lavorativa c\o il Comune di Taranto. Considerato il delicatissimo momento che il mondo intero sta vivendo a causa del Covid-19 credo giusto l’interessamento da parte di tutti affinchè si rispettino rigorosamente tutti i protocolli sanitari necessari ed atti ad evitare possibili contagi.

Desideriamo evidenziare l’assoluto rispetto degli obbligatori protocolli sanitari e della Pubblica Amministrazione e dei Lavoratori preposti all’imbustatura delle mascherine chirurgiche in distribuzione alla Cittadinanza Tarantina. Ci associamo a quanto dichiarato dal Comune di Taranto per l’immediatezza degli interventi presi a tutela dei Tarantini, dei Lavoratori e per la tempestiva sanificazione degli ambienti interessati.

L’interessamento necessario e doveroso, a salvaguardia della pubblica salute di tutti, non consente ad alcuno la violazione della privacy dei lavoratori, pubblicando notizie false, tendenziose ed allarmanti assolutamente prive di alcun fondamento, per non parlare della pubblicazione sui social di filmati thailandesi e dichiarazioni denigranti e volutamente infondate sull’altrui lavoro.

In questo difficile e contagioso momento non abbiamo bisogno di deliranti e vaneggianti monologhi ma di impegno suggerimenti e contraddittori costruttivi e collaborativi, ma soprattutto di rispetto per tutti coloro che quotidianamente si impegnano, anche rischiando con il proprio lavoro ed impegno, cercando di opporsi e mitigare gli effetti procurati dalla pandemia del Covid-19.”

Nota di Valeria Rotolo, Segreteria UGL Terziario RSA/Dirigente Sindacale

