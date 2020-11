Rinviato il concorso “Luis Bacalov”

Rinviata la fase finale della Prima edizione del Concorso Internazionale di Composizione “Luis Bacalov”. Il Concorso, condiviso fra l’Orchestra della Magna Grecia e l’Amministrazione Melucci, in collaborazione con l’associazione “Luis Bacalov”, previsto in un primo momento domenica 15 novembre al teatro Fusco di Taranto, sarà programmato in data da destinarsi.

L’emergenza sanitaria, anche in questo caso, incide in modo deciso su una delle diverse iniziative in cantiere e promosse dall’Orchestra della Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano. L’auspicio, pertanto, è che uno dei fiori all’occhiello della programmazione dell’ICO Magna Grecia possa essere recuperato quanto prima, il che significherebbe che l’ondata di contagi provocata dal Covid-19, sarà stata finalmente debellata.

Il Concorso Internazionale di Composizione “LUIS BACALOV” è un sentito e doveroso tributo ad una delle figure più importanti della musica internazionale degli ultimi sessant’anni, il Maestro Luis Bacalov. Direttore ospite principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia per dodici anni consecutivi, dal 2005 sino alla sua scomparsa avvenuta nel 2017, il Maestro italo-argentino ha rappresentato un insostituibile riferimento umano e artistico per chiunque lo abbia conosciuto e abbia avuto il privilegio di lavorarci insieme.

Ispirato alla sua poliedrica produzione musicale, il Concorso Internazionale di Composizione mira alla valorizzazione della creatività dei compositori provenienti dalle varie estrazioni culturali. Originale peculiarità dell’evento consiste nell’essere strettamente connesso ad un’altra avviata competizione legata all’attività dell’Orchestra Magna Grecia, il Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “NINO ROTA”. Due concorsi con cadenza biennale e alternata.

Ogni edizione del Concorso Internazionale di Composizione “Luis Bacalov”, aperto a compositori di qualsiasi nazionalità senza limiti di età (ogni compositore può partecipare con una sola opera), è tematica. Tema dell’edizione 2020, appena rinviata, è il TANGO.

Correlati

Commenta l'articolo: